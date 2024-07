Ausblick: One 97 Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

One 97 Communications präsentiert am 19.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -14,993 INR. Dies würde einen Verlust von 166,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem One 97 Communications -5,630 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll One 97 Communications in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 15,13 Milliarden INR im Vergleich zu 23,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -27,572 INR, gegenüber -22,000 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 85,28 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 99,78 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at