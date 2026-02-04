Ausblick: Panasonic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Panasonic wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Panasonic für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,31 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 42,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1.995,85 Milliarden JPY gegenüber 2.152,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,28 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 115,65 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 156,87 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7.818,20 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8.458,19 Milliarden JPY waren.

