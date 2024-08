Ausblick: PBF Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PBF Energy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PBF Energy A noch 8,14 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll PBF Energy A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PBF Energy A 9,16 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD im Vergleich zu 17,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 35,63 Milliarden USD, gegenüber 38,32 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at