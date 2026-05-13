Ausblick: Prairie Operating legt Quartalsergebnis vor

Prairie Operating wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,148 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Prairie Operating noch ein Verlust pro Aktie von -3,490 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 545,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Prairie Operating für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,8 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,808 USD je Aktie, gegenüber -1,350 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 406,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 241,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at