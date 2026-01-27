Ausblick: Prudent präsentiert Quartalsergebnisse

Prudent stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 111,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,64 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Prudent 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,33 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Prudent 2,92 Milliarden INR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 53,18 INR, gegenüber 47,25 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 13,16 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,33 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at