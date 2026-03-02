Raia Drogasil Aktie

Raia Drogasil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JL4V / ISIN: US7507231089

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: Raia Drogasil legt Quartalsergebnis vor

Raia Drogasil wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,039 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Raia Drogasil 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,73 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,28 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,142 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,27 Milliarden USD, gegenüber 7,21 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Raia Drogasil SA (spons. ADRs) 5,00 -1,31% Raia Drogasil SA (spons. ADRs)

