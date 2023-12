Ausblick: Rent the Runway A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rent the Runway A lädt am 05.12.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,423 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Rent the Runway A mit einem Umsatz von insgesamt 73,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,554 USD, gegenüber -2,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 296,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 296,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at