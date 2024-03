Ausblick: Rubicon Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rubicon Technologies präsentiert in der am 07.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubicon Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -1,920 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rubicon Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 168,8 Millionen USD im Vergleich zu 166,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,350 USD, gegenüber -4,840 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 695,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 675,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at