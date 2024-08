Ausblick: Ryvyl präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ryvyl präsentiert in der am 13.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,960 USD. Das entspräche einem Gewinn von 58,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,330 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 12,8 Millionen USD gegenüber 14,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,80 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,610 USD, während im vorherigen Jahr noch -10,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 65,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at