Ausblick: Safe Bulkers präsentiert Quartalsergebnisse
Safe Bulkers präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Safe Bulkers 0,160 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 70,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,320 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 262,0 Millionen USD, gegenüber 307,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
