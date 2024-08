Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor

Savers Value Village wird sich am 08.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,196 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Savers Value Village noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,17 Prozent auf 391,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Savers Value Village noch 379,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,725 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at