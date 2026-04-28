Ausblick: SP Group A-S Bearer legt Quartalsergebnis vor

SP Group A-S Bearer öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 8,20 DKK gegenüber 6,53 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 22,72 Prozent auf 965,0 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 786,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 29,60 DKK, gegenüber 22,21 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 3,57 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,95 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at