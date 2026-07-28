Ausblick: Standard Chartered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Standard Chartered lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Standard Chartered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,661 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered noch 0,540 GBP je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,59 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,88 Milliarden GBP erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,48 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 22,20 Milliarden USD, gegenüber 30,65 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at