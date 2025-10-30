Ausblick: Stanley Electric legt Quartalsergebnis vor

Stanley Electric wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 41,71 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 34,90 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 122,55 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 121,25 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 231,86 JPY, gegenüber 205,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 498,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 509,57 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at