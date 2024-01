Ausblick: Synovus Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Synovus Financial gibt am 17.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,946 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Synovus Financial nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 519,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 603,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, gegenüber 4,93 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 2,24 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,21 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at