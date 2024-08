Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 589,05 Prozent auf 7,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,18 CNY je Aktie, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 28,91 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 3,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at