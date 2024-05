Ausblick: The Container Store Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Container Store Group stellt am 14.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Container Store Group noch ein Verlust pro Aktie von -3,850 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 21,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 204,3 Millionen USD gegenüber 259,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -3,210 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 846,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at