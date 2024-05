Ausblick: Trust Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trust Tech präsentiert in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 30,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 29,50 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,85 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 122,94 JPY, gegenüber 109,12 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 174,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 161,69 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at