Ausblick: Under Armour präsentiert Quartalsergebnisse

Under Armour öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Under Armour gibt am 08.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,076 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,84 Prozent auf 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour noch 1,31 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,205 USD im Vergleich zu 0,530 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 5,08 Milliarden USD, gegenüber 5,69 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at