Under Armour-Aktie abgestraft: Gründer von Under Armour kehrt auf Chefsessel zurück

Der 51-Jährige werde zum 1. April wieder die Führung übernehmen, teilte Under Armour am Mittwoch mit. Plank war im Herbst 2019 an die Spitze des Verwaltungsrates gewechselt. Zuvor hatte es negative Medienberichte über die Unternehmenskultur bei Under Armour gegeben. So schrieb das "Wall Street Journal" unter anderem, dass Plank und andere Manager Sportler und Mitarbeiter in Stripclubs ausgeführt hätten.

Under Armour, das Plank 1996 gegründet hatte, kämpfte zuletzt mit Umsatzrückgängen. So sanken die Erlöse im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,37 Mrd Euro). Der Gewinn ging von 121,6 auf 114 Millionen Dollar zurück.

Die aktuelle Chefin Stephanie Linnartz geht damit nach nur gut einem Jahr. Die frühere Managerin des Hotelkonzerns Marriott hatte einen auf drei Jahre ausgelegten Plan entwickelt, der Marke mit einem Fokus unter anderem auf Sportmode für Frauen sowie Schuhe neuen Schwung zu geben.

Under Armour-Titel rutschen ab - Chefwechsel führt zu Strategiesorgen

Analysten haben am Donnerstag sehr negativ auf den angekündigten Chefwechsel bei Under Armour reagiert - und entsprechend auch die Aktien. Die Papiere des Wettbewerbers von adidas und PUMA sacken im Handel an der NASDAQ zeitweise um 10,80 Prozent ab auf 6,94 US-Dollar. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass Ex-Chef Kevin Plank die derzeitige Lenkerin Stephanie Linnartz nach gerade einmal etwas über einem Jahr im Amt wieder ablösen wird.

Für den Analysten Michael Binetti von Evercore ISI ist es ein klares Zeichen, dass es irgendwo hakt. Seiner Einschätzung nach zeigten wichtige Kennziffern bereits weitere Schwäche im laufenden Quartal. Der Führungswechsel bestätige ihn. Plank werde versuchen, das Wachstum in Nordamerika wieder anzukurbeln, so Binetti. Dies berge aber langfristig enorme Risiken für die Marke.

Binetti stufte Under Armour mit einem Kursziel von 7 Dollar auf "Underperform" ab. Die Experten von Williams Trading und Exane BNP Paribas strichen ihre Empfehlungen und setzten nur noch Ziele von 8 Dollar an.

BALTIMORE/NEW YORK (dpa-AFX)