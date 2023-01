Ausblick: Universal Stainless Alloy Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Stainless Alloy Products lässt sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Universal Stainless Alloy Products die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,410 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 30,53 Prozent auf 56,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Universal Stainless Alloy Products noch 43,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,900 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 202,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 155,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at