Ausblick: Vroom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vroom präsentiert in der am 13.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -29,600 USD. Dies würde einen Gewinn von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Vroom -42,550 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Vroom mit einem Umsatz von insgesamt 232,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,82 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -177,600 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -262,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 901,0 Millionen USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at