Außenhandel - Importe zwischen Jänner und April deutlich gesunken

Ein deutlicher Rückgang der Einfuhren hat die österreichische Handelsbilanz zwischen Jänner und April 2024 ins Plus drehen lassen. Der Wert der Importe lag laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria bei 62,67 Mrd. Euro, ein Minus von 12,9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Der Wert der ausgeführten Waren belief sich auf 65,51 Mrd. Euro (minus 4,1 Prozent), das ergibt in der Handelsbilanz ein Aktivum von 2,85 Mrd. Euro, teilten die Statistiker am Montag mit.

Im selben Zeitraum des Vorjahres hatte es noch ein Handelsbilanzdefizit von 3,67 Mrd. Euro gegeben. Zurückgegangen sind die Importe zwischen Jänner und April allen voran bei Waren aus Deutschland, Österreichs wichtigstem Handelspartner (minus 9 Prozent), sowie im Handel mit der Schweiz (minus 44,4 Prozent), China (minus 14,9 Prozent) und Italien (minus 7,3 Prozent).

WEB http://www.statistik.at/