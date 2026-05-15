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15.05.2026 06:31:29
Austevoll Seafood ASA legte Quartalsergebnis vor
Austevoll Seafood ASA hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 2,50 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Austevoll Seafood ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 NOK in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent auf 9,76 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,75 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,86 NOK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,90 Milliarden NOK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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