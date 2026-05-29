Austin Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Austin Engineering hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Austin Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 307,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 295,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Austin Engineering ein EPS von 11,05 INR je Aktie vermeldet.

Austin Engineering hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at