authID legte Quartalsergebnis vor

authID hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei authID ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat authID im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 65,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte authID 1,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at