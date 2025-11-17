AUTOMOBILE PCB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AUTOMOBILE PCB stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 66,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AUTOMOBILE PCB -58,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,88 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 25,95 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at