Avery Dennison Aktie

Avery Dennison für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 12:55:03

Avery Dennison Corp. Q1 Income Advances

(RTTNews) - Avery Dennison Corp. (AVY) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $168.1 million, or $2.18 per share. This compares with $166.3 million, or $2.09 per share, last year.

Excluding items, Avery Dennison Corp. reported adjusted earnings of $190.5 million or $2.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.0% to $2.298 billion from $2.148 billion last year.

Avery Dennison Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $168.1 Mln. vs. $166.3 Mln. last year. -EPS: $2.18 vs. $2.09 last year. -Revenue: $2.298 Bln vs. $2.148 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.43 To $ 2.53

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avery Dennison Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Avery Dennison Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Avery Dennison Corp. 140,40 -0,18% Avery Dennison Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt verzeichnet am Dienstag leichte Aufschläge. Der deutsche Leitindex bewegt sich nur wenig. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen