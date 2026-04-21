Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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21.04.2026 17:56:17
Avis Brings Back The Short Squeeze — Navitas, Beyond Meat Join In
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