Axis Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axis Bank hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,98 Prozent auf 408,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 389,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 18,98 INR sowie einen Umsatz von 207,44 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at