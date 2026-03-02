|
Axis Rail India legte Quartalsergebnis vor
Axis Rail India präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,65 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Rail India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 118,6 Millionen INR im Vergleich zu 1,52 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
