29.09.2025 11:38:39

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im September schwach geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte bei 98 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. Der Index lag damit den dritten Monat hintereinander unterhalb des Referenzwertes von 100 Zählern. "Der gemeldete Personalbedarf bleibt im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche weiter schwach", erklärte die BA. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 9 Punkte verloren.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist gegenüber dem September 2024 in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Einzige Ausnahme war der öffentliche Bereich, der über dem Vorjahr rangiert.

Besonders stark zeigten sich die prozentualen Rückgänge im Gastgewerbe, bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen und bei Information und Kommunikation. Absolut betrachtet waren die größten Rückgänge bei Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Handel und in der Zeitarbeit zu konstatieren.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag wenig bewegt -- DAX unsicher -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegt sich der heimische Leitindex seitwärts, während sich der deutsche Markt unentschlossen präsentiert. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen