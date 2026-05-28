28.05.2026 10:16:39

BA-Stellenindex steigt im Mai

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Mai stabil auf niedrigem Niveau geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 1 Punkt auf 103 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Insgesamt bewegt sich der BA-X weiterhin um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde", erklärte die BA. Der Index lag 3 Punkte über dem Vorjahreswert.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)

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