Babcock Wilcox Enterprises gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Babcock Wilcox Enterprises stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Babcock Wilcox Enterprises im vergangenen Quartal 149,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Babcock Wilcox Enterprises 209,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at