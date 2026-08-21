Babylon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Babylon hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 ILS gegenüber 0,030 ILS im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 159,0 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Babylon 125,0 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at