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WKN DE: A2DN6V / ISIN: AU000000UPD3

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22.07.2026 09:37:00

Backupsoftware Veeam: Updater ermöglicht Rechteausweitung

IT-Sicherheitsforscher haben in der Update-Komponente von Veeam eine Sicherheitslücke entdeckt, die das Ausweiten der Rechte ermöglicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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