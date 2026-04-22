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22.04.2026 06:31:29
Baker Boyer Bancorp legte Quartalsergebnis vor
Baker Boyer Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 10,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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