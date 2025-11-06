Bakkafrost: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bakkafrost hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,04 NOK gegenüber -3,090 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden NOK gegenüber 2,72 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at