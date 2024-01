Banc of California vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banc of California hat am 25.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,550 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,360 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,5 Millionen USD – ein Plus von 114,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banc of California 86,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 22,710 USD. Im Vorjahr waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 890,14 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 162,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 339,41 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 13,102 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 664,67 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at