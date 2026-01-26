Banco do Estado de Sergipe legte Quartalsergebnis vor

Banco do Estado de Sergipe hat am 24.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,62 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,07 Prozent auf 630,6 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 434,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at