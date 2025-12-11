|
Banken für privatwirtschaftliches Bezahlsystem statt digitalem Euro
Österreichs Banken prüfen aktuell eine Beteiligung an der europäischen Zahlungslösung Wero. "Umfassende, paneuropäische Zahlungslösungen" seien nur mit privatwirtschaftlichen Lösungen möglich, heißt es in der Aussendung. Einmal mehr betonen die Banken, dass die Wahlfreiheit zwischen digitalen Zahlungen und Bargeld erhalten bleiben müsse. Diesem Grundsatz hat sich auch die Europäische Zentralbank (EZB) verschrieben.
Entwickelt wurde Wero von der European Payments Initiative (EPI), die ein Zusammenschluss von europäischen Banken und Zahlungsdienstleister ist. Ziel der EPI ist die Stärkung von Europas Unabhängigkeit im Zahlungsverkehr.
