06.11.2025 06:31:29
BankNordik P-F: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BankNordik P-F hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,65 DKK gegenüber 10,03 DKK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,66 Prozent auf 218,7 Millionen DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 275,6 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
