19.02.2026 06:31:28
Bannix Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
Bannix Acquisition hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.
