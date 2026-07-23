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23.07.2026 06:31:29
Bansal Wire Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Bansal Wire Industries hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 1,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bansal Wire Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 11,68 Milliarden INR gegenüber 9,39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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