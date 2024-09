Baerbock: Landtagswahl wird auch im Ausland genau beobachtet

POTSDAM (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock rechnet damit, dass die Landtagswahl in Brandenburg auch im Ausland wahrgenommen wird. Es gehe um "sehr sehr viel" - auch darum, wie stark rechtsextreme Parteien aus der Wahl herausgingen, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Familienfest ihrer Partei in Potsdam. Die Landtagswahl zeige auch, wie Deutschland "in der Welt" dastehe.

Am Sonntag wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Nach einer neuen Umfrage zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins ab. AfD (28 Prozent) und SPD (27 Prozent) trennt nur noch ein Prozentpunkt, wie aus dem ZDF-Politbarometer Extra hervorgeht. Damit hat sich der Abstand im Vergleich zur Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 13. September verringert - damals betrug der Unterschied zwischen den beiden Parteien noch drei Prozentpunkte./wpi/DP/zb