Bargain Hunting in Energy Stocks: 2 Stocks to Buy Before Kinder Morgan

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down Kinder Morgan 's (NYSE: KMI) long record of poor investor returns, versus Brookfield Infrastructure (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) and HF Sinclair (NYSE: DINO), which have rewarded investors with solid returns over the long term.*Stock prices used were from the morning of Sept. 10, 2024. The video was published on Sept. 13, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool