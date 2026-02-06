Barrick Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Barrick Mining ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Barrick Mining die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,99 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barrick Mining 0,800 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,80 Prozent auf 8,36 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Barrick Mining ein EPS von 1,67 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 23,69 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 33,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,70 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

