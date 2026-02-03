|
03.02.2026 06:31:28
Bartronics India legte Quartalsergebnis vor
Bartronics India hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 483,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 455,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
