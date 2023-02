BASF-Aktie im Plus: Baader Bank streicht Kaufempfehlung für BASF-Aktie - Höheres Kursziel

Er sei mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf immer noch vorsichtig optimistisch für den Chemiesektor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte insbesondere für die Anbieter von Spezialchemikalien. Gleichwohl empfehle er Anlegern, nach der starken Kursentwicklung einiger Unternehmen Gewinne mitzunehmen. Dies gelte zum Beispiel für die Aktien von BASF

Auf XETRA legt die BASF-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,96 Prozent auf 53,37 Euro zu.

