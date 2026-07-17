17.07.2026 06:31:29

BASF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BASF präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,090 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,20 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 15,77 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,796 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 16,18 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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